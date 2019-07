AB InBev bekijkt plan B na mislukte beursgang Aziatische divisie kv

18 juli 2019

22u53

Bron: Belga 1 Economie Het Belgisch-Braziliaanse brouwersconcern AB InBev overweegt onderdelen in Australië, Midden-Amerika en Zuid-Korea te verkopen na de mislukte notering van zijn activiteiten in Azië. De biergigant streeft daarbij naar een opbrengst van ten minste 10 miljard dollar, zo zeggen bronnen van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.

's Werelds grootste bierbrouwer blies onlangs een geplande beursgang van zijn Aziatische divisie aan de beurs van Hongkong af. Eerder gingen al geruchten dat de aanstaande notering van Budweiser Brewing Company niet soepel liep. Er zouden moeilijkheden zijn met de prijszetting vanwege een zwakke vraag naar de aandelen.

Budweiser Brewing Company APAC Limited omvat de Aziatische activiteiten van AB InBev. De tak is voornamelijk actief in China, Australië, Zuid-Korea, India en Vietnam.



De Belgisch-Braziliaanse brouwer kan een miljardenopbrengst goed gebruiken. Door aankopen van honderden merken in tientallen landen heeft het concern een schuld van meer dan 100 miljard dollar opgebouwd.