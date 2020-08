Aantal werkzoekenden blijft stijgen in Wallonië, maar minder snel KVDS

03 augustus 2020

18u39

Bron: Belga 0 Economie Het aantal werkzoekenden in Wallonië ging in juli opnieuw omhoog, maar wel minder snel dan in de jongste drie maanden. Dat meldt de Waalse arbeidsbemiddelaar Forem.

Het aantal werkzoekenden steeg met 3,8 procent op jaarbasis, tot 219.458. De werkloosheidsgraad bedroeg eind juli 13,8 procent, 0,5 procentpunten meer dan in juli 2019 (13,3 procent). Het aantal niet-werkende werkzoekenden in juli 2020 steeg tegenover juni met 5,9 procent.

-25-jarigen

"Zelfs al bleef het aantal werkzoekenden stijgen in juli 2020, de stijging was kleiner dan de drie maanden ervoor (+7,8 procent in juni, +7,6 procent in mei en +6,6 procent in april)", aldus Forem. De sterkste stijging is er opnieuw onder de -25-jarigen, met een stijging op jaarbasis van 9,8 procent.



Die evolutie is volgens Forem niet alleen toe te schrijven aan de coronacrisis, maar ook aan het feit dat jongeren die afstudeerden op de arbeidsmarkt terechtkomen, en dat de contracten van leerkrachten met een tijdelijk contract afgelopen zijn aan het einde van het schooljaar.

In juli publiceerde Forem 24.887 vacatures. Dat zijn er 25 procent minder in vergelijking met juli 2019, maar ongeveer evenveel als in juni van dit jaar.

