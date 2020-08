Aantal werklozen in juli met 3,4 procent gestegen AW

28 augustus 2020

15u43

Bron: Belga 0 Economie In de maand juli hebben 332.514 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen. Dat waren er 11.018 of 3,4 procent meer dan in juli 2019. Dat meldt de RVA. Net als in juni neemt de werkloosheid bij jongeren sterker toe dan bij andere leeftijdsgroepen.

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) steeg met 8,3 procent. Bij de de 25- tot 49-jarigen was er een stijging met 4,7 procent en in de leeftijdscategorie 50-59 jaar nam de werkloosheid af met 5,3 procent. Ze steeg in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar dan weer met 11,1 procent, maar daar speelt nog een effect van gewijzigde regelgeving.



Het aantal volledig werklozen steeg in alle gewesten: met 3,6 procent in het Vlaams Gewest, met 3 procent in het Waals Gewest en met 3,8 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.



De volledige werkloosheid steeg op jaarbasis iets sneller bij de vrouwen (+3,5 procent) dan bij de mannen (+3,3 procent).