Aantal vliegtuigreizigers keldert in februari en het wordt nog erger: “Grootste crisis ooit voor luchtvaart” KVDS

02 april 2020

15u18

Bron: Belga 0 Economie Het aantal vliegtuigreizigers is in februari - toen het coronavirus nog vooral in China zat - wereldwijd met 14,1 procent gekelderd, wat overeenkomt met de grootste grootste daling sinds de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten. Dat heeft de internationale organisatie van luchtvaartmaatschappijen (IATA) bekendgemaakt.

In januari was de vraag naar vliegreizen nog gestegen (met 2,4 procent), maar in februari volgde een mokerslag voor de sector. "De forse daling weerspiegelt de ineenstortende binnenlandse vraag in China en de scherpe daling van de internationale vraag van en naar de regio Asia-Pacific", aldus IATA. Voor de maatschappijen in die regio bedroeg de daling zelfs 41 procent.

Mislopen

In Europa was er nog een stijging met 0,7 procent in februari, maar in maart zullen de cijfers er ook helemaal anders uitzien. "Het is alleen maar erger geworden", zegt IATA-topman Alexandre de Juniac. "Dit is zonder twijfel de grootste crisis ooit voor de luchtvaartindustrie."



IATA zei eerder al dat luchtvaartmaatschappijen wereldwijd wegens de coronacrisis mogelijk tot 252 miljard dollar (232 miljard euro) aan inkomsten uit passagiersvervoer zullen mislopen.

De organisatie vertegenwoordigt naar eigen zeggen 290 luchtvaartmaatschappijen, die samen 82 procent van de wereldwijde trafiek voor hun rekening nemen.

