Aantal vastgoedschenkingen met 15 procent gestegen SVM

23 december 2019

14u51

Bron: Belga 0 Economie Steeds meer Belgen schenken al tijdens hun leven een deel van hun vastgoed weg. In de eerste elf maanden van 2019 hebben notarissen 14,9 procent meer vastgoedschenkingen geregistreerd dan in dezelfde periode in 2018. Dat blijkt uit cijfers van federatie Notaris.be.

Vooral in Wallonië werden meer woningen of bouwgronden geschonken. Daar ging het om een groei van 27,9 procent. Dat is volgens de notarissenfederatie vooral een gevolg van lagere tarieven die daar sinds 1 september 2018 gelden voor dergelijke schenkingen.

Maar ook in Vlaanderen was er een groei met 11,8 procent en in Brussel met 2,4 procent. Dankzij het gemoderniseerde Belgische erfrecht hebben schenkers een grotere marge om te schenken aan wie ze willen. Specifiek in Vlaanderen hebben ouders sinds 1 september bovendien ook de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een fiscaal interessante ‘doorgeefschenking’ te doen. Ouders die goederen erven, kunnen ze dan binnen het jaar doorschenken aan de kinderen.

Een reden om al tijdens het leven vastgoed te schenken, is dat de tarieven van de schenkbelasting doorgaans lager zijn dan die van de erfbelasting. Maar de notarissen waarschuwen dat het niet voor iedereen een goede optie is. "Of zo'n schenking opportuun is, hangt af van de samenstelling van je vermogen, je levensverwachting, je familiale situatie enzovoort", luidt het.