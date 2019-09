Aantal vacatures in ons land licht gedaald tvc

09 september 2019

14u21

Bron: Belga 0 Economie Het aantal openstaande vacatures in ons land is in het tweede kwartaal licht gedaald, net al de vacaturegraad. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

In het tweede kwartaal waren er bij de Belgische ondernemingen 139.000 vacatures, tegenover 147.700 in het eerste kwartaal. De vacaturegraad daalde van 3,64 procent naar 3,41 procent. Met andere woorden: op honderd banen waren er 3,41 vacant.

De daling van het aantal vacatures en de vacaturegraad doet zich voor in alle gewesten. Zo kenden Brussel, Vlaanderen en Wallonië een daling met respectievelijk 2.800, 3.800 en 2.100 vacatures in vergelijking met de eerste drie maanden van het jaar. De vacaturegraad is hoger in Vlaanderen (3,8 procent) en Brussel (3,1 procent).