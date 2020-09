Aantal vacatures gedaald in tweede kwartaal PVZ

10 september 2020

12u27

Bron: Belga 0 Economie In het tweede kwartaal van dit jaar waren er 124.404 vacatures bij Belgische ondernemingen, tegenover 129.170 in het eerste kwartaal van 2020. Dat is een daling van 3,69 procent. Het totale aantal vacatures is zo op het laagste niveau beland sinds het eerste kwartaal van 2017. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Ook de vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in een onderneming - is gedaald, van 3,20 procent naar 3,09 procent. Die graad daalt voornamelijk in de sector ‘informatie en communicatie’ en de ‘transport- en opslagsector’, terwijl die vooral stijgt in de sectoren ‘verschaffen van accommodatie en maaltijden’ en de sector ‘andere diensten’.

De cijfers houden volgens Statbel rekening met de impact van de Covid-19-crisis op het aantal vacatures. In alle gewesten is er een daling: van respectievelijk 3.462 vacatures in Vlaanderen, 1.149 in Wallonië en 156 in Brussel ten opzichte van het eerste kwartaal 2020.

Vlaanderen heeft 67 procent van alle vacatures in België, gevolgd door Wallonië met 19 procent en Brussel met 14 procent. De vacaturegraad ligt hoger in Vlaanderen (3,40 procent) en Brussel (3,16 procent) dan in Wallonië (2,30 procent).

De vacaturegraad ligt aanzienlijk hoger voor interimbanen (17,19 procent) dan voor vaste banen (2,68 procent). Er worden wel meer vacatures voor vaste banen aangeboden (84,45 procent).

