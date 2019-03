Aantal toegekende energieleningen in Vlaanderen steeg vorig jaar tot bijna 5.400 kg

13 maart 2019

12u23

Bron: Belga 0 Economie Vorig jaar zijn er in Vlaanderen 5.384 energieleningen toegekend aan Vlamingen die hun woning energiezuiniger willen maken. Het gaat om het hoogste aantal sinds de lancering in 2015. Dat blijkt uit cijfers die minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) heeft gegeven in antwoord op een vraag van N-VA-parlementslid Andries Gryffroy.

Wie zijn woning energiezuinig wil maken, kan sinds 2015 via de Vlaamse overheid een lening afsluiten van maximaal 15.000 euro tegen een rente van 2 procent. Mensen kunnen hiermee investeren in isolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen, warmtepompen, enzovoort. Voor de sociale doelgroep, bijvoorbeeld beschermde afnemers of gezinnen met een laag inkomen, is een lening aan 0 procent mogelijk.

Algemene lening geschrapt

Intussen is wel beslist om de lening aan 2 procent vanaf 2019 te schrappen (vanuit de redenering dat banken vandaag zelf energieleningen aanbieden aan minder dan 2 procent, red.). De renteloze lening voor de prioritaire doelgroep blijft wel bestaan. De voorwaarden voor die doelgroep werden ook verruimd waardoor er volgens minister Peeters intussen "46 procent van de Vlaamse huishoudens" in aanmerking komen voor die renteloze lening.

Piek

Uit de cijfers van minister Peeters blijkt dat het aantal toegekende energieleningen in 2018 piekte tot 5.384, het hoogste aantal sinds de lancering in 2015 (4.397). Het ging daarbij om 2.013 leningen aan 2 procent en 3.371 leningen aan 0 procent.



Van die 3.371 renteloze waren er 1.450 ten gevolge van een rentesubsidie van de gemeenten, aldus minister Peeters. Het is volgens Peeters afwachten wat het effect van het wegvallen van de 2 procent-leningen zal zijn, maar de Open Vld-minister verwacht wel nog een verdere toename van het aantal doelgroepdossiers.

Bekijk ook: