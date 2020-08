Aantal tijdelijk werklozen met twee derde gedaald sinds april kv

13 augustus 2020

16u27

Bron: Belga 0 Economie In juli telde ons land 395.784 tijdelijk werklozen. Dat is een daling met twee derde sinds het hoogtepunt in april, zegt federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). De gemiddelde hoeveelheid dagen dat iemand tijdelijk werkloos was, daalde tot 7,3 dagen in juli. "We zien een daling in alle sectoren, ook in zwaar getroffen sectoren zoals de horeca en evenementensector", aldus minister Muylle.

Voor de zwaar getroffen sectoren blijft het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona bestaan tot het einde van het jaar. Zo'n 61.960 werkgevers hebben in juli een beroep gedaan op het systeem, tegenover 140.647 in april (-56 procent).

Hoewel de tijdelijke werkloosheid overal daalt, blijven sommige van de zwaar getroffen sectoren in belangrijke mate beroep doen op het systeem. Voor de reissector bijvoorbeeld daalt de tijdelijke werkloosheid met slechts 28,3 pct tegenover april, in de hotelsector met 43,6 pct en in de amusementssector met 49 pct.



Het is afwachten wat de impact van de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli zal zijn op de cijfers van augustus.

Aantal dagen

Heel belangrijk blijft ook het aantal dagen dat men tijdelijk werkloos is. In april was nog meer dan 20 pct van de tijdelijke werklozen een volledige maand werkloos. In juli is dat nog slechts 6,6 pct. Het gemiddeld aantal dagen dat iemand tijdelijk werkloos is, is ook gehalveerd ten opzichte van april. Toen was dat nog 14 dagen, in juli 7,3 dagen. Meer dan de helft van de tijdelijke werklozen is slechts enkele dagen per maand werkloos.

"In heel wat bedrijven kunnen werknemers opnieuw aan de slag", besluit minister Muylle. "In zowat alle sectoren is de helft of meer van de werknemers die sinds maart op tijdelijke werkloosheid werden gezet, opnieuw aan het werk. Toch blijven sommige sectoren in belangrijke mate beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid. De mogelijkheid om die tijdelijke werkloosheid te kunnen inzetten, blijft een cruciale maatregel voor onze economie, die door corona zware klappen krijgt. We helpen bedrijven door deze crisisperiode en beschermen de koopkracht van getroffen werknemers."