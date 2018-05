Aantal krantenwinkels neemt fors af IB

14 mei 2018

04u54

Het aantal krantenwinkels in Vlaanderen is in vrije val. Zes jaar geleden hadden we er 1.975, vandaag nog hooguit 1.500. Dat schrijven Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard.

Naar een reden is het niet ver zoeken. "Liefst vier op de tien krantenwinkels zijn verlieslatend en een uitbater verdient gemiddeld amper 1.666 euro bruto per maand", zegt Luc Ardies van zelfstandigenorganisatie Unizo. "In vergelijking met zes jaar geleden is de situatie dramatisch verslechterd."

De sector beseft dat het voor oplossingen zelf in actie moet schieten. De krantenwinkel van morgen moet er totaal anders uitzien.