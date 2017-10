Aantal jobs op hoogste niveau sinds financiële crisis Redactie

Bron: De Tijd 0 Photo News Minister van Werk Kris Peeters. Economie In het tweede kwartaal van 2017 zijn er in ons land 73.000 banen bijgekomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank, zo schrijft De Tijd vandaag. Het gaat om de grootste jobcreatie sinds de financiële crisis in 2008. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is tevreden, "maar we zijn er nog niet".

Het beleid van de regering, die van 'jobs, jobs, jobs' haar speerpunt heeft gemaakt, lijkt vruchten af te werpen. Sinds haar aantreden in 2014 kwamen er ruim 162.000 banen bij. Zo'n 90 procent van de nieuwe jobs situeert zich in de dienstensector. Daarnaast groeit het aantal banen in de industrie, de bouw en de landbouw. In de financiële sector is de werkgelegenheid afgenomen.

Toch ligt het aantal werkende Belgen nog te laag. Om op termijn het Europese gemiddelde te kunnen evenaren, moeten er de komende drie jaar nog eens 350.000 jobs bijkomen. "De vraag is of we dat wel kunnen halen", reageerde minister van Werk Kris Peeters vanmorgen op Radio 1. "In bepaalde regio's zitten we al ruim boven het gemiddelde, in andere regio's, zoals Brussel, is dat moeilijker. Er ligt dus nog heel wat werk op de plank, willen we binnen drie jaar dicht bij dat resultaat komen."

Laaggeschoolden

Er klinkt ook kritiek. Ondanks de mooie cijfers profiteert niet iedereen van het herstel van de arbeidsmarkt. Volgens armoedespecialist Bea Cantillon van de UAntwerpen komen de nieuwe banen vooral ten goede aan hoger opgeleiden.

Peeters erkent dat. "We zijn er nog niet", geeft hij toe. "We moeten de komende jaren de nodige zorg besteden aan de werkloosheid bij laaggeschoolden. Daarnaast moeten we nog bijkomende maatregelen treffen om de combinatie werk en privé verder te verbeteren en ervoor te zorgen dat burn-out en stress worden aangepakt."

