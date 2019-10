Aantal faillissementen in België komt in buurt van recordjaar 2013 ADN

01 oktober 2019

13u48

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn in België 8.741 bedrijven failliet verklaard. Dat is een stijging met 15,2 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het niveau van het aantal faillissementen komt daarmee in de buurt van dat van recordjaar 2013, meldt handelsinformatiekantoor Graydon vandaag.

In de eerste drie kwartalen van 2019 kwamen er 15.871 jobs op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. Dat is een stijging van 19,3 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, al blijft dit aantal ver onder de cijfers die genoteerd werden tijdens de crisisperiode. Het faillissement van Thomas Cook in België is in deze cijfers nog niet meegenomen.