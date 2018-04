Aantal Britten dat verhuist naar het continent meer dan verdubbeld in brexitjaar sam

09 april 2018

17u46

Bron: belga 0 Economie Het aantal Britten dat de nationaliteit van een ander EU-land heeft aangenomen, is meer dan verdubbeld in 2016, het jaar van het brexitreferendum. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat.

In 2016 vroegen 6.555 Britten de nationaliteit van een ander EU-land aan. In 2015 waren dat er maar 2.478, dus gaat het om een stijging van 165 procent.

Volgens Eurostat kregen in 2016 bijna een miljoen mensen de nationaliteit van een van de EU-lidstaten, dat is 18 procent meer dan het jaar daarvoor. Marokkanen zijn de grootste groep nieuwkomers: zij namen voornamelijk de Spaanse, Italiaanse of de Franse nationaliteit aan.

De Britten beslisten in een referendum op 23 juni 2016 om uit de Europese Unie te stappen. Sindsdien onderhandelen de Europeanen en de Britten over de voorwaarden voor de uitstap, en proberen ze een kader voor de nieuwe relaties overeen te komen. Die onderhandelingen moeten snel rond zijn, want eind maart volgend jaar is de brexit een feit.