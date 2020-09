Aantal betalingen met smartphone verdubbeld

Economie Doet corona ons diep in de geldbeugel tasten? Helemaal niet. Sinds de epidemie uitbrak, laten we onze portefeuille veel vaker op zak. Bancontact Payconiq registreerde in augustus 11,5 miljoen betalingen met een smartphone - een verdubbeling tegenover een jaar geleden - en denkt dat de tijd rijp is een woord te verzinnen voor mobiel betalen: 'biepen'.

Het is snel en veilig: logisch dat de coronacrisis de grafieken over mobiel betalen flink de hoogte in jaagt. Bancontact Payconiq noteerde vorige maand 11,5 miljoen mobiele betalingen in ons land. Dat is zowaar een verdubbeling vergeleken met augustus vorig jaar, toen er sprake was van 5,6 miljoen mobiele betalingen. De stijging is voor een groot deel toe te schrijven aan het succes van de e-commerce. "65% van de online betalingen gebeurt mobiel", zegt Lotta de Meulenaere van Bancontact Payconiq. "Waar je vroeger altijd een heel proces voor de boeg had met een bankkaart, een kaartlezer en verschillende codes, kan het nu snel door gewoon een QR-code te scannen. Ook in winkels stijgt het mobiel betalen en een derde manier - die ook in de lift zit - is met de smartphone betalingen doen onder vrienden. Dat wordt vaak gedaan om bijvoorbeeld simpel de kosten van een lunch te delen."

Het corona-effect is duidelijk. "Van maart tot augustus werd de betaalapp meer dan 870.000 keer gedownload. Vorige maand betaalden naar schatting 3,85 miljoen Belgen via onze app en de bankenapps die onze dienst hebben toegevoegd." Veel winkeliers vragen sinds maart vanwege het comfort en het kleinere risico op besmetting ook uitdrukkelijk om elektronisch te betalen. Het aandeel contactloze transacties steeg volgens Bancontact Payconiq van 13% in maart tot 35% in augustus.

Cashloze maatschappij?

We evolueren dus naar een cashloze maatschappij? Nee, aldus de Nationale Bank. "Het is een paradox, maar er is vandaag meer cash in omloop dan ooit", zegt Marc Vanvooren, hoofd van de dienst cash bij de Nationale Bank. "Jaar na jaar stijgt de hoeveelheid cash geld met gemiddeld 3 à 4% procent, al zal corona een invloed hebben. Want het is wel zo dat het aantal betalingen tijdens de lockdown serieus is gedaald. Het is nadien ook niet volledig genormaliseerd, we merken dat het aantal cashbetalingen is gedaald met zo'n 15 à 20%. Er zijn minder afhalingen aan de automaten."

Wij zetten vooral in op de toegankelijkheid van onze technologie. Er is geen ambitie om aan de tarieven per transactie wat te veranderen Lotta De Meulenaere, Bancontact Payconiq

Dat de hoeveelheid cash in omloop toch stijgt, valt volgens Vanvooren te verklaren door mensen die cash houden als spaarmiddel, door de historisch lage intrestvoeten. "Ook wint de euro als sterke munt aan belang als spaarmiddel in de wereld. Er worden heel wat biljetten bijgehouden buiten de eurozone. We weten dat het aantal cashbetalingen in ons land nog steeds een stuk groter is dan 50%. Het aandeel daalt wel, maar jaarlijks slechts met een paar procentpunten. In Finland en Nederland betalen ze veel meer elektronisch, maar bijvoorbeeld in Duitsland (70%) en de zuiderse landen - tot 75% - is cash nog alomtegenwoordig."

QR-code op rekening

Bij Bancontact Payconiq denken ze nochtans dat de trend niet meer te keren valt en lanceren ze vanaf vandaag een nieuw woord voor mobiel betalen: biepen. "Een knipoog naar de drie biepjes die je hoort wanneer een betaling met smartphone succesvol is. Er is zeker nog groeimarge. Van de handelaars die nog geen Payconiq aanbieden als betaalmiddel, denkt 47% dat binnenkort wel te doen. Een kwart van de winkeliers die mobiel betalen aanbieden (23%), startte daar pas na midden maart mee. In de restaurants en cafés zullen de QR-codes op de rekening naar verwachting ook toenemen." In tegenstelling tot bij kaartbetalingen - waar winkeliers al eens kloegen over dure technologie en telefoonlijnen - kost de installatie van mobiel betalen een handelaar niets. Het standaardtarief van een transactie in een fysieke winkel - of dat nu één pistolet of één tv is - is 6 eurocent. Maar blijft dat zo, wanneer België massaal gaat 'biepen'? "Er zijn contracten met de handelaars en wij zetten ook vooral in op de toegankelijkheid van onze technologie. Er is geen ambitie om aan die tarieven per transactie wat te veranderen."

