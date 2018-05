Aangekondigde belastingcontroles brengen amper 120 miljoen op DDW

07 mei 2018

De opbrengst van de aangekondigde belastingcontroles is in 4 jaar tijd gedaald van 1 miljard naar een schamele 120 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën zelf.

Volgens de vakbonden bij de overheid snijdt de regering-Michel in haar eigen vel door te hard te besparen op personeel en dus op belastingcontroles. En effectief: in dezelfde periode daalde het aantal controles van 60.000 naar 13.000. Volgens de FOD Financiën is niet het aantal, maar de efficiëntie van de controles van belang. De vakbonden spreken tegen dat de efficiëntie is gestegen. "We krijgen de tijd niet om grondig te controleren", aldus Marc Nijs van ACV. (DDW)