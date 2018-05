Aandelen Air France-KLM kelderen: "Toekomst bedrijf staat op het spel" TT

07 mei 2018

09u26

Bron: Belga, Bloomberg 0 Economie De eisen van de werknemers van Air France, die al wekenlang actievoeren om hoger loon, zijn onredelijk. De Franse luchtvaartmaatschappij moet competitiever kunnen worden, of haar toekomst komt in gevaar. Dat heeft de Franse minister van Economie Bruno Le Maire verklaard op de zender BFM-TV na het ontslag van topman Jean-Marc Janaillac vrijdag. De aandelen van het bedrijf denderen bij de opening van de beurs in Parijs met 13 procent naar beneden.

Janaillac, de topman van de luchtvaartgroep Air France-KLM, kondigde vrijdag zijn ontslag aan nadat het personeel een voorstel tot loonsverhoging had verworpen. De werknemers eisen een verhoging met 5,1 procent nog dit jaar, omdat hun lonen de voorbije zes jaar niet zijn aangepast. De directie stelt een verhoging met 7 procent voor, gespreid over vier jaar.

"Air France zal verdwijnen als het niet de nodige maatregelen kan nemen om de competitiviteit te verbeteren", reageerde minister Le Maire. "Als je naar de huidige verloning van de piloten kijkt en als je weet dat het bedrijf in gevaar is, dan stel je niet zo'n hoge looneisen."

Volgens de minister stellen de werknemers - van grondpersoneel over stewardessen en stewards tot piloten - ongerechtvaardigde eisen. "Neem jullie verantwoordelijkheid, de toekomst van Air France staat op het spel", klonk het.

De minister voegde nog toe dat indien het zou mislopen, de Franse overheid het concern niet zal redden. "Een herkapitalisatie kost de Fransen geld. En ik neem geen geld van de Fransen om dat in een bedrijf te stoppen dat niet op het gewenste niveau competitief is", aldus de minister. De Franse staat heeft een belang van 14,30 procent in de luchtvaartmaatschappij.

Vandaag vindt bij Air France de veertiende stakingsdag plaats sinds februari. De maatschappij verwacht dat 85 procent van de vluchten zullen kunnen plaatsvinden.