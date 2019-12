Aandeelhouders Nyrstar stemmen tegen voortzetting vennootschap: bedrijf riskeert opgedoekt te worden SVM

10 december 2019

08u51

Bron: Belga 0 Economie De aandeelhouders van zinkgroep Nyrstar hebben tijdens een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gestemd tegen de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap en tegen de voorgestelde kapitaalvermindering. Het bedrijf riskeert dus opgedoekt te worden.

De raad van bestuur van Nyrstar zal nu een nieuwe buitengewone algemene vergadering samenroepen om formeel te beslissen over de ontbinding. Volgens ‘De Tijd’ waren slechts een handvol aandeelhouders afgezakt naar Antwerpen voor de vergadering en was Trafigura -met 24,4 procent van de aandelen de grootste partij- niet aanwezig. Eenenzestig procent van de aanwezige aandeelhouders stemde tegen de voortzetting van de activiteiten, maar die meerderheid vertegenwoordigt nog geen 2 procent van het totaal aantal aandelen.

Nyrstar heeft woelige maanden achter de rug. Het boekjaar 2018 werd afgesloten met een verlies van 650 miljoen euro en ook in de eerste helft van dit jaar leed het bedrijf een verlies van 207 miljoen euro. Het eigen vermogen was vorig jaar negatief en er was een zware schuldenlast. Trafigura kreeg begin dit jaar dan via een schuldherschikking de controle over de activa van Nyrstar. De operatie was omstreden omdat kleine aandeelhouders van Nyrstar de facto "onteigend" werden.