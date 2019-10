Aandeelhouders Nyrstar eisen 1,5 miljard euro van Trafigura jv

12 oktober 2019

12u25

Bron: belga 0 Economie De aandeelhouders van Nyrstar die misnoegd zijn door de uitverkoop van de zinkgroep aan grondstoffentrader Trafigura, lanceren een nieuw offensief. Ze eisen het terugdraaien van de deal of een forse schadevergoeding, berichten De Tijd, De Standaard en Trends.

Trafigura bracht donderdagavond een bod van 22 miljoen euro uit op het saldo van 2 procent dat Nyrstar aanhoudt in zijn vroegere zinktak. Die belandde door de bijna-dood van het concern bij Trafigura. Met het bod op het laatste actief van Nyrstar lijkt het doek definitief te vallen over de beursgenoteerde onderneming, aldus De Tijd.

Maar niet alle aandeelhouders leggen zich daarbij neer, klinkt het. Een groep van een honderdtal beleggers zich voor op een of meerdere nieuwe juridische stappen, zeggen advocaten Laurent Arnauts en Robert Wtterwulghe van kantoor WATT Legal. Vaststaat al dat ze voor de ondernemingsrechtbank een collectieve rechtszaak ten gronde zullen openen tegen Nyrstar en Trafigura.

"We willen de ontmanteling van Nyrstar terugdraaien. Ofwel worden Nyrstar en de aandeelhouders vergoed in natura, door de activa terug te laten komen, ofwel in geld", zegt Arnauts in De Tijd. Voorlopig wordt het geëiste bedrag op ongeveer 1,5 miljard becijferd.