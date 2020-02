Aandeelhouders liquideren Air Italy na verlies van 200 miljoen YV

11 februari 2020

11u51

Bron: Belga 9 Economie Het is einde verhaal voor de luchtvaartmaatschappij Air Italy, het vroegere Meridiana, na een verlies van zowat 200 miljoen euro in 2019. De aandeelhouders hebben beslist dat de onderneming zal worden geliquideerd, zo werd dinsdag bekendgemaakt.

De aandeelhouders van Air Italy zijn prins Aga Khan (51 procent) en Qatar Airways (49 procent). De Qatarese luchtvaartmaatschappij liet in een persbericht al snel weten dat ze bereid was extra geld te pompen in Air Italy, maar dat dat “alleen mogelijk was met de steun van alle aandeelhouders”.

“Van 11 tot en met 25 februari zullen alle vluchten van Air Italy door andere maatschappijen verzekerd worden, op de geplande dagen en uren”, zo staat in een persbericht van de luchtvaartmaatschappij. “Al wie later een vlucht had geboekt, zal worden terugbetaald of omgeboekt.”

Al langer in de problemen

“In het waarschijnlijke geval dat er geen herkapitalisatie zou komen, heeft de aandeelhoudersvergadering als andere mogelijkheid de liquidatie van de onderneming”, berichtte de Italiaanse pers vanochtend. Volgens het financiële dagblad Il Sole-24 Ore, “waren er al een hele tijd verontrustende signalen, te beginnen met de rekeningen voor 2018, waarin al een verlies van 164 miljoen euro opgetekend werd”.

Air Italy werd twee jaar geleden opgericht en wilde profiteren van de moeilijkheden bij Alitalia, de belangrijkste Italiaanse luchtvaartmaatschappij. Een gok die verkeerd uitgedraaid is. Bij de luchtvaartmaatschappij werken zo'n 1200 mensen.