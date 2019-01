Aandeelhouders klagen Google aan voor afhandeling claims van seksueel wangedrag Redactie

13 januari 2019

11u22

Bron: Tweakers 0 Economie Een aantal aandeelhouders van Alphabet, het moederbedrijf van Google, hebben een aanklacht ingediend. Zij willen dat er wordt ingegrepen vanwege claims van ontoelaatbaar gedrag door Google-topmensen, die vervolgens niet goed afgehandeld zouden zijn.

Dat meldt The Verge op basis van documenten die bij de rechtbank zijn ingediend. Een van de aanklachten is ingediend door Alphabet-aandeelhouder James Martin, maar er zijn ook aanklachten ingediend door twee pensioenfondsen. Het is een gevolg van claims van seksueel wangedrag waaraan een aantal Google-topmensen zich schuldig zouden hebben gemaakt; die mensen, waaronder Android-oprichter Andy Rubin, zouden met een forse ontslagvergoeding weg zijn gestuurd.

Een van de eisen in de aanklacht is dat de topmensen die een ontslagvergoeding hebben gekregen, deze terugbetalen. Daarnaast willen zij drie nieuwe mensen in het bestuur van Alphabet, en willen zij de macht van het bestuur inperken. Ook willen zij voorkomen dat er non-disclosure agreements worden afgesloten met slachtoffers, waardoor dergelijke zaken verborgen gehouden kunnen worden.

Berichten over seksueel wangedrag binnen Google kwamen onder meer eind vorig jaar naar buiten, wat ervoor zorgde dat ongeveer 20.000 Google-medewerkers hun kantoor uit stapten om te protesteren tegen de manier waarop bestuurders de zaken hebben afgehandeld. De beschuldigde topmensen ontkennen echter dat zij iets fout hebben gedaan.