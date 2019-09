Aandeelhouders keuren bonus voor Ryanair-baas maar nipt goed jv

19 september 2019

13u52

Bron: ANP/DPA/EFE/BLOOMBERG 0 Economie Vele aandeelhouders van de Ierse lowcostmaatschappij Ryanair hebben hun onvrede geuit over de beloning van topman Michael O'Leary. Slechts een krappe meerderheid van 50,5 procent keurde tijdens een aandeelhoudersvergadering een prestatiebonus goed. Die kan O'Leary bijna 99 miljoen euro opleveren.

Het verloningsplan biedt O'Leary een optie om tien miljoen aandelen Ryanair te kopen voor 11,12 euro per aandeel. Die beloning wordt alleen volledig uitgekeerd als de luchtvaartmaatschappij binnen vijf jaar zijn winstgevendheid verdubbelt of de prijs per aandeel van het bedrijf boven de 21 euro uitkomt. In dat laatste geval zou O'Leary per aandeel 9,88 euro winst maken.

De proteststemmen komen in een periode van stakingen bij de Ierse budgetmaatschappij. Britse piloten begonnen gisteren aan een tweedaagse werkonderbreking, die volgt op eerdere acties om loononderhandelingen met Ryanair af te dwingen. Ook stakingen elders in Europa zorgen voor kopzorgen bij de luchtvaartmaatschappij.

Boeing 737 MAX

O'Leary kwam tijdens de aandeelhoudersvergadering ook terug op het wereldwijde vliegverbod voor de Boeing 737 MAX-toestellen, dat ook Ryanair treft. De topman verwacht dat de levering van de bestelde toestellen mogelijk nog meer vertraging zal oplopen, tot maart of april volgend jaar. Hij verwacht wel nog altijd tegen eind 2020 dertig dergelijke toestellen in de vloot te hebben.

Onder meer de problemen met de 737 MAX deden Ryanair eerder dit jaar snoeien in het winteraanbod. Ook worden sommige basissen, vooral in Spanje en Portugal, gesloten en staan er honderden banen op de tocht. De basis in het Portugese Faro, waarvan eerder de sluiting was aangekondigd, zou intussen toch niet op de schop gaan.