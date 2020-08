Aandeel van ingedommeld fotobedrijf Kodak schoot met 1.550(!) omhoog, maar de pret is al voorbij

Economie Een ingedommeld fotobedrijf dat plots honderden miljoenen geleend krijgt van de overheid om ingrediënten voor coronageneesmiddelen te maken? Het deed eind juli de wenkbrauwen fronsen, terwijl de beurskoers van Kodak steeg met 1.550(!) procent. Twee weken later gaat de deal al in het vriesvak.

Ja, het Kodak dat u kent van de filmrolletjes uit de jaren 90 bestaat nog. Nee, dat u er sindsdien niets meer over had gehoord is geen goed teken. De gevallen engel van de fotosector verbaasde iedereen door twee weken geleden aan te kondigen dat het farmaceutische ingrediënten zal maken. Dat is mogelijk dankzij een lening van 765 miljoen dollar die het Witte Huis heeft aangeboden, al moet die wel ooit terugbetaald worden. Het team van president Trump heeft tijdens de coronacrisis geleerd dat het erg afhankelijk is van invoer uit het buitenland om genoeg geneesmiddelen te hebben voor de eigen bevolking. Ongeveer 80 procent van de actieve bestanddelen voor behandelingen in de VS wordt ergens anders gemaakt, meestal in China. "Dit is een fantastische deal voor Kodak", zei Trump bij de aankondiging. Hij noemde het "een geweldig Amerikaans bedrijf uit de goeie oude tijd van camera's".

Handel met voorkennis

Ingedommelde Kodak-aandeelhouders rekenden zich de koning te rijk toen de koers van de vergane glorie opveerde van 2 naar 33 dollar (+1.550%) in een paar dagen. Als ze tenminste wakker schoten om die stijging te verzilveren, want ondertussen ging er alweer twee derde (-66%) af tot 11 dollar. Dat komt omdat politici eerst willen uitvlooien of insiders bij Kodak niet onterecht geprofiteerd hebben van de deal. Er werd twee maanden lang onderhandeld met het Witte Huis en in die tijd kochten zowel de CEO als vele anderen aandelen bij. Handel met voorkennis is strafbaar. Tot die transacties zijn uitgevlooid - wie wist wat en wanneer? - staat de lening van 765 miljoen op pauze.

Kodak probeert zichzelf al jaren heruit te vinden, en begon vier jaar geleden met de productie van farmaceutische ingrediënten. Maar het heeft die stroomstoot van honderden miljoenen nodig om echt plankgas te kunnen geven. Daarbovenop komt dat het bedrijf één dag voor de aankondiging (enkel) aan lokale nieuwszenders in de buurt van het hoofdkwartier liet weten dat er een persbericht aankwam over het coronavirus. Die dag steeg het aandeel al met een kwart. Kodak vroeg nadien om nieuwsartikels in te trekken.

Hype van het moment

Het is niet de eerste keer dat Kodak op de hype van het moment springt in de hoop even relevant te worden als het ooit was. Begin 2018 - ironisch genoeg net nádat de cryptowereld een jaar lang record na record behaalde - kondigde het de KodakCoin aan. Ook dat was goed voor een mooie koerssprong (+200%), maar toen de prijs van Bitcoin en andere bekende namen crashte, werd al snel duidelijk dat de digitale munt van Kodak een lege doos was.

