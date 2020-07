Aandeel thuiswerkers zakt naar 43 procent HAA

14 juli 2020

10u25

Bron: Belga 0 Coronacrisis Het aandeel van de Belgen dat van thuis werkt, is in de afgelopen maanden gezakt van 69 procent in de eerste week van de lockdown naar 43 procent in de laatste week van juni. Dat blijkt uit Het aandeel van de Belgen dat van thuis werkt, is in de afgelopen maanden gezakt van 69 procent in de eerste week van de lockdown naar 43 procent in de laatste week van juni. Dat blijkt uit de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. Drie op vier deelnemers zegt op de werkvloer meestal of altijd afstand te kunnen houden en de handen te wassen of ontsmetten.

Eind juni vulden 27.000 Belgen de bevraging van de UAntwerpen in samenwerking met UHasselt, KU Leuven en de ULB in. Uit de resultaten van de studie, die sinds half maart wordt uitgevoerd, blijkt dat er steeds meer mensen zich opnieuw naar de fysieke werkvloer begeven.

"Het aandeel telewerk is gradueel gezakt van 69 procent in de eerste week van de lockdown naar 43 procent in de laatste week van juni" zegt onderzoeker Philippe Beutels. "De mate waarin dit gebeurt, verschilt tussen de sectoren." In de gezondheidszorg en transport zit het kleinste aandeel thuiswerkers, in de publieke sector is het aandeel nog het grootst.

Mondmasker

'Het nieuwe normaal' blijkt intussen ingevoerd op de meeste werkvloeren. Meer dan 75 procent van de deelnemers zegt meestal of altijd afstand te kunnen houden en de handen te wassen of ontsmetten. Eén op drie draagt doorgaans een mondmasker op het werk. "Er blijft echter ruimte voor verbetering", zegt Beutels. "Met in het achterhoofd meer kans op neerslag en lagere temperaturen in de herfst en de winter moet daar nu al proactief aan worden gesleuteld."

De bevraging kan vandaag voor de vijftiende keer ingevuld worden (tussen 10 en 22 uur). Dan polst de Grote Coronastudie onder meer naar de eerste vakantie-ervaringen en meningen over het thema van vaccinatie.

