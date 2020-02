Aandeel Tesla bijna 20 procent hoger op beurs, analisten voorspellen vertienvoudiging van koers KVE

04 februari 2020

14u19

Bron: ANP, De Tijd, Belga 0 Economie Tesla-beleggers hoor je al weken niet meer klagen want het bedrijf heeft de wind in de zeilen. De koers van de autobouwer stuwt alsmaar hoger. Gisteren kwam er op nog eens bijna twintig procent bij waardoor het aandeel voor het eerst meer dan 700 dollar waard is. Analisten voorspellen zelfs een vertienvoudiging van de koers tegen 2024.

Waar de innovatieve onderneming onlangs verraste met beter dan verwachte kwartaalresultaten, was het nu samenwerkingspartner Panasonic die onder meer beleggers in Tesla enthousiast maakte - dit na de eerste kwartaalwinst ooit voor de gezamenlijke batterijentak van de bedrijven.

Tesla werkt voor de vervaardiging van accu’s samen met het Japanse Panasonic. Lange tijd vielen de prestaties van dit onderdeel tegen, onder meer door vertragingen en productieproblemen. De Japanners beloofden de productie verder op te voeren. Dat zorgt onder meer voor lagere kosten voor materiaal, wat weer goed is voor de winstgevendheid.

Met de stijging van 19,9 procent sloot het Tesla-aandeel op precies 780 dollar. De koers is sinds de zomer van 2019 zo’n 300 procent meer waard geworden. Het aandeel kreeg recent een impuls na een veel hoger dan verwachte kwartaalwinst die de maker van elektrische auto’s in de boeken zette. Ook werd de productie in de Chinese fabriek van Tesla opgevoerd.

Voor dit jaar denkt Tesla “ruim meer dan 500.000 auto’s” te kunnen afleveren en er nog meer te gaan maken. Het bedrijf verwacht dan ook winstgevend te blijven in de toekomst en genoeg geld te verdienen om investeringen in nieuwe producten en fabrieken zelf te kunnen bekostigen.

Analisten waren onverminderd enthousiast. In een beleggersrapport werd maandag een vertienvoudiging van de beurswaarde van Tesla voorspeld tegen 2024.

