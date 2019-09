Aandeel techreus Prosus schiet 30% omhoog bij beursdebuut in Amsterdam HR

11 september 2019

09u54

Bron: ANP 0 Economie Het aandeel van techreus Prosus is vandaag bij zijn introductie op de beurs van Amsterdam bijna 30 procent gestegen. Bij die is het bedrijf al dik 121 miljard euro waard.

De dochter van de Zuid-Afrikaanse techgigant Naspers kreeg op Damrak, de beurs van Amsterdam, een referentieprijs van 58,70 euro mee, maar stond bij de eerste handelsbeweging al op 76 euro. Dat is een stijging van bijna 30 procent. In totaal worden er 1,6 miljard aandelen Prosus geplaatst. Bij de referentieprijs betekende dat al een beurswaarde voor de Naspers-dochter van een kleine 94 miljard euro.

Bij de huidige koers is Prosus al dik 121 miljard euro waard. Daar staat de onderneming op het Damrak op de derde plek qua waarde, na Shell en Unilever. Die hebben respectievelijk een waarde van zo'n 230 miljard euro en 149 miljard euro. Nummer vier is chipmachinefabrikant ASML, die ruim 92 miljard euro waard is.

Internet

Naspers houdt een belang van 73 procent in Prosus, de andere 27 procent van de aandelen wordt onder de huidige aandeelhouders van Naspers verdeeld. Er werden geen nieuwe aandelen uitgegeven bij de beursgang. Het aandeel Naspers zakte in Johannesburg overigens 7 procent.

Prosus omvat de consumenteninternetactiviteiten van Naspers, dat grote belangen in diverse internetbedrijven had. Vooral het belang van bijna een derde in de Chinese internetreus Tencent is veel waard. Dat belang valt nu onder Prosus. Verder is Prosus (mede)aandeelhouder van grote internetbedrijven als het Russische mail.ru en maaltijdbestelsites Swiggy uit India en Delivery Hero uit Duitsland.