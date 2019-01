Aandeel Proximus voorlopig geschorst na geruchten over herstructureringsplan JV ADN

09 januari 2019

09u00

Bron: belga 2 Economie De handel in het aandeel Proximus wordt vandaag niet opgestart, in afwachting van een persbericht. Dat meldt de beurswaakhond FSMA. Mogelijk zal de handel de hele dag opgeschort blijven. Proximus meldt dat ‘wellicht morgenvroeg’ gecommuniceerd zal worden.

De beslissing om het aandeel te schorten komt er na geruchten over een herstructureringsplan bij de telecomoperator. Het bedrijf zelf liet gisteravond weten dat er een ‘kostenoptimalisering’ op tafel ligt. Volgens de socialistische vakbond ACOD zouden tot 2.000 banen op het spel kunnen staan.



Proximus-CEO Dominique Leroy wordt vandaag voor uitleg verwacht bij premier Charles Michel en minister van Telecom Philippe De Backer.

“Totaal onbegrijpelijk”

De voorzitster van de Kamercommissie Infrastructuur, Karine Lalieux (PS), wil Leroy en de vakbonden ook zo snel mogelijk uitnodigen voor een debat over de toestand binnen het bedrijf. “Alle vragen moeten worden aangesneden”, meldt Lalieux op Twitter.

Ecolo-Groen vraagt eveneens uitleg in het parlement. “Zo’n massale herstructurering is voor een winstgevend overheidsbedrijf totaal onbegrijpelijk”, zegt Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. Een hoorzitting zou het parlement bovendien de kans bieden de CEO te vragen naar een mogelijke link tussen de komst van een vierde operator en het 5G-netwerk, en de herstructurering die op tafel ligt, vindt hij. “Het is essentieel dat we de impact kunnen inschatten op de werkgelegenheid en de investeringen in de sector”.

Ook het extreemlinkse PVDA noemt het plan onaanvaardbaar. “De digitalisering moet ervoor zorgen dat het werk lichter wordt, niet dat 2.000 mensen hun werk kwijt raken”, zegt Kamerlid Raoul Hedebouw. Hij wijst ook op de winst die het bedrijf de afgelopen jaren heeft geboekt en op het loon van de topvrouw. “Daar moet je het geld gaan zoeken.”