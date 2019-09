Aandeel Mechels biotechbedrijf Biocartis keldert op de beurs HR

05 september 2019

10u26

Bron: Belga 0 Economie Het aandeel van het Mechelse biotechbedrijf Biocartis verloor vanochtend meer dan een vijfde van zijn waarde op de beurs van Brussel. Het krijgt klappen na een verlaging van de jaarprognoses.

Biocartis publiceerde voorbeurs zijn halfjaarresultaten. Daaruit blijkt dat de verkoop van zijn minilabo Idylla (een toestel voor snelle kankerdiagnoses) lichtjes achterblijft op de verwachting. Maar vooral de verkoop van "cartridges", cassettes die in die Idylla-toestellen worden gebruikt, hinkt achterop. Biocartis verwacht dat de catridgeverkoop dit jaar 30 tot 35 procent hoger zal liggen dan in 2018, terwijl het eerder uitging van een groei van 60 procent.

“De groei van het commerciële cartridgevolume in de eerste helft van 2019 was lager dan voorzien door een tragere stijging van de cartridgevolumes in de VS”, zo staat er in een persbericht.

Nog in de Verenigde Staten beëindigde Biocartis een distributiesamenwerking met Fisher Healthcare.

Het biotechbedrijf boekte in de eerste jaarhelft een operationele winst van 17,3 miljoen euro, 36 procent meer dan een jaar eerder. De cashpositie bedroeg ruim 209 miljoen euro.

Rond 10.15 uur stond het aandeel Biocartis ruim 23 procent in het rood.