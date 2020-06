Aandeel Lufthansa verliest bijna 9 procent uit vrees voor stemming overheidsplan YV

22 juni 2020

12u00

Bron: ANP, Belga 0 Economie Het aandeel van Lufthansa is maandagochtend de dieperik ingegaan op de beurs van Frankfurt. Donderdag stemmen de aandeelhouders over het plan met overheidssteun van bij elkaar 9 miljard euro dat de Duitse luchtvaartmaatschappij van de ondergang moet redden, maar sommige investeerders stellen zich er vragen bij. De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz verwacht echter wel een akkoord.

Maandagochtend viel het aandeel op de beurs bijna 9 procent de dieperik in, om later wat te herstellen tot circa 5 procent verlies. De Duitse regering wil Lufthansa miljarden aan steun geven, maar de aandeelhouders moeten daar nog groen licht voor geven. De vrees bestaat dat te weinig aandeelhouders daar donderdag voor zullen opdagen. Al is volgens de Duitse minister van Financiën de plicht van Duitsland om Lufthansa te helpen.

Topman Carsten Spohr zei zondag dat de geregistreerde aandeelhouders goed zijn voor minder dan 38 procent van het kapitaal. Als de aanwezigen minder dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, is een tweederdemeerderheid nodig bij de stemming. De belangrijke minderheidsaandeelhouder Heinz Hermann Thiele zal mogelijk dwarsliggen. Hij praat daar maandag over met de verantwoordelijke minister.

“Zeer succesvol bedrijf”

Volgens minister Scholz is er een zeer goede discussie geweest en is samen met het management van Lufthansa aan een voorstel gewerkt dat ook de goedkeuring heeft van de Europese Unie. Hij benadrukte dat Lufthansa voor de crisis een zeer succesvol bedrijf is geweest. Daarmee heeft Berlijn volgens hem de plicht om het concern door de crisis te loodsen.

Als voorwaarde voor goedkeuring van de steun vanuit Brussel moet Lufthansa een deel van de landingsrechten op de luchthavens van Frankfurt en München inleveren. De redding van Lufthansa is ook belangrijk voor Brussels Airlines. Bij de Belgische Lufthansa-dochter lopen onderhandelingen over een herstructurering, maar daar is geld voor nodig.