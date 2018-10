Aandeel Juventus verliest bijna 10 procent na beschuldigingen Cristiano Ronaldo Redactie

05 oktober 2018

19u40

Bron: afp 0 Economie Het aandeel van de Italiaanse voetbalclub Juventus is vrijdag 9,92 procent gedaald op de beurs van Milaan. De scherpe daling komt er nu de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo door een Amerikaanse vrouw beschuldigd wordt van verkrachting.

Het aandeel van de Italiaanse recordkampioen was na de bevestiging in juli van de komst van Ronaldo nog zeer fors de hoogte in gegaan. Op 20 september noteerde Juventus nog op het hoogste niveau sinds de beursgang van de club in 2001.

Maar maandagavond raakte bekend dat de politie van Las Vegas het onderzoek heropent naar de aantijgingen van Kathryn Mayorga. Zij beschuldigt Ronaldo van verkrachting in juni 2009. De 33-jarige voetballer ontkende woensdag met klem dat hij de Amerikaanse verkracht heeft in een hotel in de Amerikaanse gokstad. "Verkrachting is een afschuwelijke misdaad", zei de voetballer.

Juventus verdedigde gisteren Ronaldo en noemde hem een "groot kampioen".