Aandeel Galapagos de lucht in door positieve testresultaten reumamiddel kg

29 maart 2019

10u21

Bron: De Tijd 0 Economie Het Galapagos-aandeel is met 15 procent omhoog geschoten, nadat gisteren bekend werd dat het reumamedicijn van het bedrijf goede resultaten haalden op de laatste, beslissende testen. Het medicijn kan miljarden euro’s per jaar opbrengen.

Uit de cijfers van de laatste patiëntenproeven bleek dat de ontstekingsremmer filgotinib van Mechelse biotechbedrijf Galapagos beter werkt dan een placebo, en in veel gevallen ook beter dan Humira, het best verkopende reumamiddel ter wereld. Nu het middel die testfase met succes heeft doorstaan, kan het in theorie vanaf 2020 op de markt komen.



Beleggers reageren zoals verwacht positief op het nieuws. De afgelopen weken hadden zij uitgekeken naar de uitslag van de testfase, waardoor de waarde van het aandeel flink schommelde, meldt De Tijd. Nadat de resultaten van het onderzoek gisterenavond bekendraakte, klom het aandeel al 9,8 procent na de sluiting van Nasdaq.



Analisten gaan ervan uit dat het medicijn 3 à 5 miljard euro per jaar kan opbrengen.

