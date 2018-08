Aandeel Bayer in vrije val: beleggers vrezen nieuwe rechtszaken tegen Monsanto HR

16 augustus 2018

13u13

Bron: Belga 0 Economie Het aandeel Bayer zet donderdag zijn vrije val voort, met een verlies van meer dan 5 procent. Beleggers vrezen nieuwe rechtszaken in de Verenigde Staten tegen dochter Monsanto. Bayer verloor deze week al meer dan 15 miljard euro aan beurswaarde.

Volgens het Duitse blad Wirtschaftswochte dreigen in de VS nieuwe miljoenenboetes voor Monsanto wegens schade door onkruidverdelger Dicamba, na klachten van landbouwers uit Arkansas en South Dakota.

Vorige vrijdag werd Monsanto in de VS veroordeeld tot het betalen van bijna 290 miljoen dollar schadevergoeding. Volgens de jury liet Monsanto na om te waarschuwen voor het gevaar van onkruidverdelger Roundup, die de oorzaak is van de kanker van een Amerikaanse tuinier.

15,7 miljard verdampt

De vrees voor nieuwe rechtszaken zorgt ervoor dat het aandeel van moederbedrijf Bayer deze week al 18 procent verloor en 15,7 miljard euro aan beurswaarde is verdampt. Bayer heeft in juni de overname van agrochemiereus Monsanto afgerond, voor een bedrag van 63 miljard dollar.