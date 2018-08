Aandeel Agfa krijgt klappen na nieuwe daling omzet en winst mvdb

22 augustus 2018

09u28

Bron: Belga 1 Economie Beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert heeft in het tweede kwartaal 10 procent minder omzet en 19,5 procent minder bedrijfswinst geboekt. Dat blijkt uit de kwartaalresultaten die het bedrijf met hoofdkantoor in Mortsel vandaag heeft gepubliceerd. Het aandeel duikt bij beursopening meteen ruim 12 procent lager.

Agfa heeft in het tweede kwartaal 559 miljoen euro omzet gedraaid. Dat is minder dan de 595 miljoen euro die de analisten hadden verwacht. De ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) daalde naar 49 miljoen euro. Voor CEO Christian Reinaudo zijn de cijfers echter "geen grote verrassing". Onder meer de achteruitgang van de analoge filmproducten en de hoge aluminiumprijzen zetten druk op de omzet.



De winstmarge (de verhouding van de ebitda tegenover de omzet) daalde in het tweede kwartaal naar 8,7 procent, tegen 9,7 procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Reinaudo herhaalt dat de ebitda-marge dit jaar niet boven die van 2017 zal uitkomen, maar zegt de ambitie te hebben die marge in de komende jaren gemiddeld rond 10 procent te krijgen.