935 jobs in gevaar bij GSK België, grootste private werkgever in Wallonië MVDB HAA

05 februari 2020

13u54

Bron: Belga 38 Economie Bij de Belgische tak van farmabedrijf GSK zijn tot 720 banen, voornamelijk kaderleden, bedreigd door een herstructureringsplan. Daarnaast zouden 215 tijdelijke contracten niet verlengd worden. Dat heeft GSK Vaccines aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad.

GSK (GlaxoSmithKline) België telt meer dan 9.000 werknemers en is de grootste private werkgever in Wallonië. Het bedrijf heeft vestigingen in Waver, Rixensart en Gemloux. De banen sneuvelen bij verschillende afdelingen van GSK Vaccines, dat vaccinaties maakt met hoofdzetel in België.

Consultatiefase

“Dit project zou maximaal 720 mensen kunnen treffen bij GSK Vaccines in België, waarvan een meerderheid van kaders. Bijkomend zouden 215 tijdelijke contracten mogelijks niet vernieuwd worden”, meldt het bedrijf in een persbericht.



GSK heeft vandaag de vakbonden ingelicht en wil eerstdaags de consultatiefase opstarten, “om de periode van onzekerheid zo kort mogelijk te houden, in overleg en in samenwerking met de sociale partners”, klinkt het.

‘Miljoeneninvestering’

Het bedrijf wil de productie van vaccins meer automatiseren, ook om de productiecapaciteit te verhogen. Er is sprake van een investering van 500 miljoen euro in de Belgische infrastructuur de komende drie jaar.

GSK Vaccines is een van de drie afdelingen van het Britse bedrijf, naast Pharma en Consumer Healthcare. Met het transformatieplan, een tweejarenplan, wil GSK zich opsplitsen in twee afzonderlijke bedrijven: biofarmabedrijf ‘New GSK’ en een tweede bedrijf dat actief zal zijn rond consumentengezondheidszorg.