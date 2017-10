868 sollicitaties in vier jaar en nog geen job: "58 jaar. Als ze dat zien, is het gedaan" BRECHT HERMAN EN SVEN SPOORMAKERS

05u20 0 photo_news Paul Van der Stappen met de enorme stapel sollicitatiebrieven die hij stuurde. Telkens kreeg hij nul op rekest. Economie De voorbije vier jaar heeft Paul Van der Stappen maar liefst 868 keer gesolliciteerd en tal van bijscholingen gevolgd. Toch is de gewezen marketingmanager nog steeds werkloos. De reden? Hij is 58. "Zodra ze weten hoe oud ik ben, gooien ze mijn cv in de vuilnisbak."

Paul Van der Stappen uit het Vlaams-Brabantse Wespelaar heeft een rijkelijk gevuld curriculum vitae. Met een licentiaat handelswetenschappen en een gespecialiseerde MBA (Master of Business Administration) op zak ging hij in 1984 aan de slag als verantwoordelijke voor marktonderzoek bij DAF Trucks. Hij werkte in de loop van zijn carrière bij verschillende bedrijven als expert in marketing, communicatie en het op de markt brengen van nieuwe producten. In 2005 ging hij aan de slag bij bpost.... tot hij zeven jaar later mocht opkrassen omwille van een reorganisatie. "Ik was toen net vader geworden, dus besloot ik een sabbatjaar in te lassen. Een jaar lang heb ik niet aan werken gedacht, maar me enkel met mijn dochter beziggehouden. Nadien ging ik vol frisse moed op zoek naar een nieuwe job. Ik dacht echt dat dat met mijn tientallen jaren ervaring en kennis een fluitje van een cent zou zijn."





Lopende band

Paul bleef allerminst bij de pakken zitten. Hij volgde drie maanden outplacement, liet iedereen in zijn uitgebreid netwerk weten dat hij een job zocht, schreef zich op alle mogelijke vacaturesites in, breidde zijn LinkedIn-netwerk uit van 75 naar 750 contacten, klopte aan bij elke mogelijke headhunter, schreef zich in bij tal van interimkantoren... Zijn mailbox stroomde over van de vacatures, hij solliciteerde aan de lopende band. Maar nog meer dan de reacties lieten de jobs op zich wachten. "Dus begon ik allerlei opleidingen en cursussen te volgen via de KU Leuven en Syntra, zodat ik zeker mee bleef met de tijd." Het bracht geen zoden aan de dijk, want na 868 keer solliciteren is Paul nog steeds werkloos.



Welke excuses voerden de werkgevers zoal aan? Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!







Bekijk hieronder ook de open brief die Paul op Facebook postte:

Paul Van der Stappen Ik ben Paul, 58 jaar, een kind van de babyboomgeneratie. Een kind uit een tijd die werd gekenmerkt door economische en maatschappelijke welvaart. Ik had het geluk dat ik aan de universiteit kon...