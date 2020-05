8 op de 10 bouwbedrijven alweer zo goed als volledig aan de slag, maar vlekkeloos verloopt dat niet HAA

06 mei 2020

10u25

Acht op de tien bouwbedrijven zijn helemaal of zo goed als helemaal terug aan het werk. Toch worden ze nog steeds met een aantal prangende hindernissen geconfronteerd, zoals de regels van social distancing, transport en de angst voor besmettingen bij hun werknemers. Dat blijkt uit een enquête die de Confederatie Bouw sinds begin deze week afnam.

Uit de enquête, waaraan 468 bouwbedrijven deelnamen, blijkt ook dat de bouw er "een bijzonder slechte aprilmaand" heeft opzitten: de sector kon slechts 42 procent van de normale activiteit realiseren vergeleken met een normale aprilmaand. Op het dieptepunt van de lockdown bleek dat twee derde van alle bouwbedrijven zo goed als volledig of zelfs helemaal dicht ging.

Momenteel is 81 procent van de bouwbedrijven grotendeels of helemaal terug aan de slag. "De bouwsector is sterk ontwaakt na de heropstart op 4 mei", zegt gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere. "Niet dat alle bouwbedrijven de deuren dicht hielden tijdens de lockdown, want als niet-essentiële sector mocht de bouw wel aan de slag blijven.”

Dat bouwbedrijven er opnieuw voluit in vliegen, is te danken aan het feit dat het opnieuw mogelijk is binnen een nieuw reglementair kader. "Voorts heeft het te maken met de barslechte maand april die de sector achter de rug heeft. Op dat vlak moet onze sector een serieuze inhaaloperatie ondergaan", aldus de Mûelenaere.

Hindernissen

Toch blijven een aantal knelpunten aanslepen. Voor 61 procent van de aannemers blijven de regels van sociale afstand de belangrijkste belemmering bij het hervatten en voortzetten van de werken. Verder heeft 36 procent moeite met het transport van en naar de werf. "En dat is op zich ook een probleem van social distancing", legt de gedelegeerd bestuurder uit.

Bovendien merkt 30 procent dat er onder hun werknemers nog steeds veel angst om besmet te worden heerst. Een kwart van de bouwbedrijven wijst naar een gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen bij het bemoeilijken van de opstart, terwijl 24 procent een gebrek aan leveranciers aanhaalt als belangrijkste hinderpaal op dit moment.

