777 miljoen euro of eventsector haalt 2021 niet: minstens 30.000 jobs bedreigd als overheid niets extra doet

Drie keer zeven is jackpot, maar 777 miljoen euro is ook het bedrag dat de eventsector nog dit jaar nodig heeft om 2021 te halen. Het gebrek aan leefbaar perspectief in deze coronatijden brengt bijna 2.300 bedrijven in woelig water en bedreigt minstens 30.000 jobs. Dat blijkt uit een impactstudie van auditbureau Deloitte.

Wanneer de eventsector de alarmbel luidt, wordt al gauw gedacht aan Pukkelpop, Studio 100, Golazo Group of Live Nation. Klinkende namen, maar eigenlijk geniet ons land op andere vlakken zelfs wereldfaam: U2 of Pink Floyd staan wereldwijd op podia van Stageco en de projecties tijdens de Olympische Spelen zijn de verdienste van Barco. Volgens Deloitte zijn in België 2.274 bedrijven actief in de sector, niet alleen concertorganisatoren, maar ook bedrijven gespecialiseerd in licht en geluid, catering, security, hostessen enzovoort.

Minder freelancers

Frank Anthierens bestiert in Vorst DDMC en Alice Events, waarmee hij academische zittingen, conferenties en managementdagen voor het bedrijfsleven organiseert, maar ook het alternatieve defilé van 21 juli werd door zijn bedrijf op poten gezet. “Wij werken met vier partners, dertien vaste bedienden en nog eens twintig freelancers. Vooral op die laatste categorie doen we minder vaak een beroep”, zegt hij. “Momenteel is onze omzet met 85% gedaald. We zijn vrij snel overgeschakeld op de organisatie van digitale events: dat is evenveel werk, maar achteraf is er geen receptie of diner. Het is dus meteen afgelopen, wat een flinke slok op een borrel scheelt.”

Deloitte berekende de impact op de hele sector en komt met cijfers die doen duizelen. Bijna 30.000 mensen zijn rechtstreeks tewerkgesteld, maar interimmers, freelancers en flexi-jobbers worden niet meegerekend. “Wellicht verdienen in totaal zo’n 80.000 mensen in deze sector hun boterham”, zegt Sam Sluismans, partner bij Deloitte. “Alle toeleveranciers inbegrepen wordt een omzet van 5,8 miljard euro gehaald. Daarvan zijn er in totaal 3,5 miljard overheadkosten, zeg maar de werkingskosten, waarvan 1,4 miljard personeelskosten.”

Tijdelijke werkloosheid

De vraag is hoeveel van die werkingskosten overblijven als vaste kosten. “Personeel kan in tijdelijke werkloosheid gaan, maar dat dekt niet 100% van de factuur, want het vakantiegeld en de dertiende maand moeten worden betaald”, zegt Sluismans. “Bovendien heeft het bedrijf een aantal verplichtingen waar het moet aan voldoen, zoals BTW-aangiftes, een boekhouding voeren enzovoort. Met andere woorden: je kan niet 100% van de medewerkers in tijdelijke werkloosheid zetten zonder dat het je iets kost. Een aantal andere kosten hoeft dan weer niet meer te worden gemaakt: als je niet rondrijdt, hoef je bijvoorbeeld geen diesel te betalen. Die kosten hebben we er dus allemaal uitgehaald. We hebben ook rekening gehouden met afschrijvingen, opbrengsten van de eerste twee maanden, aflossingen van leningen en taxmaatregelen. Het totale cash deficit bedraagt daardoor 777 miljoen euro.”

De economische levensvatbaarheid van onze bedrijven zal pas gegarandeerd zijn als evenementen voor een groter publiek kunnen worden georganiseerd. Daarom is in de huidige context extra overheidssteun nodig Bruno Schaubroeck

Dat bedrag is volgens Bruno Schaubroeck, woordvoerder van de sector, nodig om ervoor te zorgen dat bedrijven die voor Covid-19 financieel stabiel waren hun activiteiten in de toekomst kunnen voortzetten. “De economische levensvatbaarheid van onze bedrijven zal pas gegarandeerd zijn als evenementen voor een groter publiek kunnen worden georganiseerd. We waarderen de inspanningen van de verschillende regeringen om de sector te ondersteunen. Door de maatregelen en het gevolgde beleid hebben de meeste bedrijven het tot vandaag kunnen trekken, maar in de huidige context zijn aanvullende steunmaatregelen nodig om de sector te helpen deze pandemie te overleven. We moeten ook concurrentieel zien te blijven ten opzichte van onze buurlanden, want in Nederland, Frankrijk en Duitsland wordt de sector meer ondersteund dan hier.”