74 containerschepen doen Antwerpse haven niet aan

11 mei 2020

06u58

De impact van het vertragen van de wereldeconomie door de coronapandemie laat zich stilaan voelen in de haven van Antwerpen. Zo zullen 74 containerschepen Antwerpen niet aandoen. Dat melden Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad vandaag. "Het effect hiervan is momenteel moeilijk in te schatten", zegt Antwerps havenschepen Annick De Ridder (N-VA).

"De haven is zoals de kanarie die mijnwerkers waarschuwt voor gas in de koolmijn", zegt De Ridder. "De economische trends tekenen zich bij ons als eerste af. Het eerste teken aan de wand is het aantal blank sailings van container­schepen. Dat zijn schepen die niet meer uitvaren omdat er niets te transporteren valt. Je merkt het ook aan de afkomst van de schepen. Van de 74 containerschepen zouden er 47 uit het Verre Oosten komen, vooral China, zeventien uit het Midden-Oosten en India en tien uit Amerika, vooral de VS. Intussen gaan veel lege containers richting China. De economie begint daar weer te draaien. Ze hebben containers nodig om hun producten te exporteren.”

Efficiënter gebruik van schepen

Of dit zich zal vertalen in minder containertrafiek is moeilijk te zeggen. Schepen De Ridder stelt een efficiënter gebruik van schepen vast, waarbij er meer containers worden vervoerd op één groter schip in plaats van op twee kleinere. Ook is Antwerpen volgens De Ridder beter dan andere havens in staat om "schokken" op te vangen omdat het ook een exporthaven is.