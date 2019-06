71 banen op de tocht bij ABB in Gent, fabriek verhuist Redactie

20 juni 2019

11u50

Bron: belga 4 Economie In Gent wil de directie van elektronicaproducent ABB (het vroegere Vynckier) de fabriek aan de Nieuwevaart toespitsen op kernactiviteiten. Andere activiteiten zullen afgestoten worden, waarbij 71 van de zowat 300 werknemers hun job verliezen. Gisteren kreeg de fabriek af te rekenen met prikacties, maar vandaag zou het personeel wel aan de slag zijn.

De directie en vakbonden overleggen vandaag over het plan om de rendabiliteit van de ABB-site in Gent op te krikken. ABB nam in 2017 GE over, dat eerder ook al enkele afslankoperaties had doorgevoerd sinds de overname van het voormalige Vynckier.

Toch kwam het nieuws onverwacht, zegt Jan Van Damme van ACV. Gisteren leidde de onrust bij het personeel tot een spontane actie, die de steun kreeg van de vakbonden. Wel is het werk diezelfde dag nog hervat, om de onderhandelingen niet te bemoeilijken. Vanmiddag overleggen de bonden met de directie over de plannen.

Gezien de omvang van de ontslagen is de Wet-Renault van toepassing. Er wordt een agenda opgesteld om de onderhandelingen te voeren, maar die zullen enkele maanden duren. De directie meldt bovendien dat ze de oude fabrieksgebouwen van Vynckier aan de Nieuwevaart wil verlaten. In de tweede helft van 2021 worden de activiteiten verhuisd, maar ze blijven wel in Gent.