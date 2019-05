7 op de 10 kloppen soms overuren, maar dat is niet voor iedereen een last Kwart werkt over uit passie voor job Bieke Cornillie

31 mei 2019

05u00 1 Economie Zeven op de tien Belgen werken af en toe over. Voor bijna één op de vijf is het zelfs dagelijkse kost. Een last? Lang niet voor iedereen, zo blijkt. Een kwart doet het uit passie voor de job. "Zolang baas en personeel geven en nemen, zit er geen gevaar in overwerken", zeggen experts.

Overdreven werkdruk, risico op burn-out... Overuren associëren we doorgaans met negatieve gevolgen, maar stemt dat ook overeen met de realiteit? Niet per se, zo blijkt uit een peiling van uitzendbureau Tempo-Team bij 2.100 bedrijven en werknemers. Want een kwart van de overwerkers blijkt het helemaal niet erg te vinden en doet het uit liefde voor de job. Andere belangrijke redenen om meer uren te kloppen, zijn een tijdelijke piek in de werklast en een belangrijke deadline die nadert. Werknemers die regelmatig of zelfs quasi altijd méér werken dan voorzien, vinden hun job ook boeiender dan collega's die (bijna) altijd op het voorziene tijdstip naar huis vertrekken. Bovendien beginnen ze met meer goesting aan hun werkdag. En het verschil is behoorlijk groot (zie cijfers hiernaast).

Voldoening

"Het klopt inderdaad dat mensen die zeer gemotiveerd zijn, ook dikwijls bereid zijn om een tandje bij te steken als dat nodig is", duidt professor Arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven). "Maar het is toch opletten met dat soort associaties. Het is niét zo dat de mensen die overuren kloppen de gelukkigsten zijn binnen het bedrijf. En omgekeerd is blij zijn ook geen voorspeller om meer overuren te presteren."

Al is dat overwerk niet per se een slechte zaak, aldus nog Godderis. "Overuren kunnen voldoening geven. Werkgevers en werknemers kunnen zo mooie win-winsituaties creëren. In drukke periodes vraagt de baas veel van z'n werkkrachten, maar die flexibiliteit moet ook in de andere richting mogelijk zijn, zodat een werknemer in kalmere periodes wat extra verlof mag opnemen of kortere dagen kan maken. Zolang beide kanten geven en nemen, zit er geen gevaar in overwerken."

Veel Belgen gaan dus al eens later naar huis dan gepland en in heel wat bedrijven is het onderdeel van de bedrijfscultuur. Toch moet gezegd dat we niet boven het Europese gemiddelde uittorenen, weet professor Arbeidseconomie Stijn Baert (UGent). "Werknemers in voltijdse loondienst kloppen in ons land gemiddeld 39 uur per week, in het buitenland is dat 40 uur. Wat zelfstandigen betreft, krijgen we echter een compleet ander verhaal. Nergens in Europa werken zij zoveel over als bij ons: gemiddeld 52,9 uur per week tegenover 47 uur in de rest van Europa."

Stoppen is stoppen

Deskundigen zijn het erover eens dat het bovenal belangrijk is dat je als werknemer je 'mentale hygiëne' kan blijven onderhouden. "Ze moeten vooral kijken naar welk soort regime het beste bij hen past", zegt hr-expert Ralf Caers (KU Leuven). "Sommige bedrijven werken bijvoorbeeld volgens het work-life separation-principe: stoppen om 17 uur, betekent dan ook echt stoppen. Andere bedrijven zweren bij work-life integration: kinderen gaan halen om 16 uur? Geen probleem, dan werken de personeelsleden wel verder zodra de kroost in bed ligt. Dat laatste principe is vandaag bijzonder dominant. Het is heerlijk flexibel, maar er staat ook geen rem op. Voor wie zijn werk goed kan 'uitschakelen' in zijn hoofd, is zo'n systeem een droom. Maar wie al een workaholic is en zich niet meer kan ontspannen, loopt mentale risico's. Dan loert een burn-out om de hoek."