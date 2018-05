7 op 10 bedrijven lijdt onder oneerlijke praktijken TK

22 mei 2018

08u13

Bron: Belga 0 Economie Zeven bedrijven op de tien heeft te lijden onder oneerlijke handelspraktijken. Dat blijkt uit een studie van het Secretariaat-Generaal van de Benelux die vandaag in La Libre en La Dernière Heure staat. Bedrijven worden geconfronteerd met territoriale beperkingen van het aanbod die ervoor zorgen dat de prijzen hoger liggen en het productengamma beperkter is dan in de ons omringende landen.

Het Prijzenobservatorium van de FOD Economie was al tot dezelfde vaststelling gekomen in maart: de Belgische consument betaalt 10 tot 20 procent meer voor producten in de supermarkt dan in onze buurlanden. Een fenomeen dat zou te wijten zijn aan de hogere loonkosten in ons land, btw en accijnzen, maar ook aan de territoriale beperkingen van het aanbod.

"Er bestaan obstakels die uitgewerkt zijn door leveranciers om de invoer vanuit andere landen te ontmoedigen om zo hogere prijzen te kunnen behouden", legt minister van Economie Kris Peeters uit.

Oplossingen vinden

Van de ondervraagde handelszaken zegt 88 procent al geconfronteerd geweest te zijn met territoriale beperkingen van het aanbod, gelinkt aan krachtmetingen tussen handelaars en de leveranciers. Het fenomeen treft alle sectoren en het gevolg zijn hogere prijzen, een beperkter gamma en lagere winstmarges (voor 71 procent).

"Het is een belangrijk fenomeen, zeker voor kleine handelszaken die moeilijk kunnen concurreren met de grotere groepen", zegt Comeos. Kris Peeters zegt dat hij de resultaten van de studie heeft doorgespeeld aan de Europese Commissie en zegt dat er "oplossingen gevonden moeten worden".