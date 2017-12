69.000 jobs erbij, 122.000 op komst Economie piekt FRANK DEREYMAEKER

05u48 0 Photo News Jan Smets, gouverneur van de Nationale Bank tijdens de presentatie van de economische projecties voor ons land op 15.12.2017. Economie De Belgische arbeidsmarkt draait op volle toeren. Dit jaar zullen er netto 69.000 banen bijkomen, zo schat de Nationale Bank. Dat is een pak meer dan verwacht. Vanaf volgend jaar zal die aangroei vertragen, maar gouverneur Jan Smets rekent toch nog op 122.000 extra jobs tussen 2018 en 2020.

Het gaat uitstekend met onze economie, vooral dankzij de investeringen van bedrijven. Die trekken volop mensen aan, waardoor er dit jaar 10.000 banen méér worden gecreëerd dan vorig jaar. Volgens Jan Smets van de Nationale Bank komen er in België procentueel sneller jobs bij dan in onze buurlanden, dankzij de regeringsmaatregelen (indexsprong, loonmatiging, taxshift). "Tijdens deze legislatuur zullen er netto 259.000 banen gecreëerd zijn", zo berekent vicepremier Kris Peeters (CD&V) op basis van de nieuwe cijfers.

Meer jobs, dat is ook goed nieuws voor de overheid. Want de fiscale ontvangsten nemen toe, terwijl de uitkeringen dalen. Mede daardoor zal het begrotingstekort dit jaar halveren tot 1,2%. "Een bijzonder bemoedigende analyse", reageert minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Toch duurt dit mooie liedje niet lang. Vanaf volgend jaar stabiliseert de economische groei. Door de krapte op de arbeidsmarkt zullen de lonen stijgen, waardoor de bedrijven meer zullen inzetten op productiviteit dan op het aanwerven van mensen. Die hogere loonkosten zullen zich de komende jaren dus vertalen in een tragere jobaangroei - maar óók in een stijging van het bruto beschikbare inkomen van de gezinnen.



Zes maanden geleden voorspelde de Nationale Bank voor dit jaar nog een begrotingstekort van 2%, maar nu rekent ze op een halvering van dat tekort: van 2,5% naar 1,2%. Gaat het om een rekenfoutje of zit er iets anders achter? U leest het in HLN+. Proef nu 4 weken gratis.