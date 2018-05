65-plusser met eigen woning ontsnapt aan armoede na pensioen IB

15 mei 2018

05u44

Ondanks de lage pensioenen in ons land ontsnappen veel 65-plussers aan de armoede omdat ze eigenaar zijn van hun woning. Als je enkel naar het inkomen kijkt, is 14,2 procent van de 65-plussers arm. Kijk je zowel naar het inkomen als naar het vermogen, dan slinkt die groep tot 1,4 procent. Dat schrijft De Tijd vandaag, op basis van twee studies van de Antwerpse academici Ive Marx en Sarah Kuypers.

Doorgaans wordt armoede berekend door enkel naar het inkomen te kijken. Volgens die methode is bijna een op de zes Belgen arm. Maar het is een wereld van verschil of degene die met dat lage inkomen moet rondkomen in een huis woont dat is afbetaald.

De studies brengen daarom ook het vermogen in rekening. En dan blijkt dat zelfs bij de 10 procent minst verdienende Belgen sommige gezinnen toch nog een vermogen van meer dan 200.000 euro hebben.

De bredere manier van kijken creëert ook een nieuwe categorie gezinnen die risico lopen op armoede: 5,6 procent is qua inkomen niet arm, maar heeft niet genoeg vermogen om de schok op te vangen als het inkomen zou wegvallen.