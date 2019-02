649 miljoen euro winst voor Belfius, stabiel dividend van 363 miljoen euro voor de staat SPS

22 februari 2019

14u47

Bron: Belga 0 Economie Belfius heeft in 2018 de winst met 7 procent opgetrokken tot 649 miljoen euro, ten opzichte van 606 miljoen euro een jaar eerder. De bank stelt, net als voor 2017, een dividend van 363 miljoen euro voor. Een gedeeltelijke beursgang van Belfius in 2019 is voor de top van de staatsbank niet opportuun, gaven CEO Marc Raisière en voorzitter Jos Clijsters nog aan bij de presentatie van de jaarcijfers.

Het dividend blijft dus stabiel. Een interimdividend van 100 miljoen euro werd reeds in september uitgekeerd.

De bank spreekt van een recordjaar op financieel en commercieel vlak, die gepaard gaat met een duurzame winstgroei en behoud van een sterke financiële basis. "Voor de zeven keer op rij stellen we een nettoresultaat voor dat hoger is", aldus voorzitter Jos Clijsters.

De winst voor belastingen van de bank die volledig in handen is van de federale overheid klokte af op 867 miljoen euro. De totale opbrengsten stegen licht tot 2,36 miljard euro. De bank kende 17,5 miljard euro aan nieuwe langetermijnfinancieringen toe (+14%), waarvan 6,8 miljard euro in de particuliere markt (+9%).

Voor sparen en beleggen is er sprake van een organische groei (zonder marktprijsefecten) met 3,5 miljard euro bij de particuliere klanten, "het hoogste niveau ooit". Op de spaar- en zichtrekeningen van de particulieren (inclusief business) kwam er 8 procent bij tot een omloop van 57,1 miljard euro.

Beursgang

Een gedeeltelijke beursgang van Belfius in 2019 is voor de top van de staatsbank niet opportuun. Belfius was vorig jaar klaar voor een gedeeltelijke beursgang. De federale regering had bij het begrotingsakkoord in de zomer beslist om tot 30 procent van de aandelen naar de beurs te brengen, maar stelde die operatie begin september uit. De tijd is nog niet rijp en de voorwaarden zijn niet bevredigend om ermee door te zetten, klonk het. Daarbij verwees de regering naar de aanhoudende lage rente en de volatiliteit op de markten, bijvoorbeeld omwille van de brexit en handelsspanningen met de VS. Door de volatiliteit op de markten zou ook de waarde van het bedrijf gedaald zijn.

Zo’n beursgang ziet CEO Marc Raisière op dit moment niet zitten door de zeer volatiele markten en lage rente. “Ik geloof niet dat het een opportuun moment zou zijn om opnieuw te vragen om een IPO (beursgang, nvdr) voor te bereiden voor mei-juni.”

Voorzitter Clijsters vulde aan dat de huidige marktomstandigheden niet ideaal zijn voor een beursgang van de bank. “Het idee van een IPO is niet vergeten, de IPO is uitgesteld”, luidde het. “Op een bepaald moment, als de markten positief evolueren en waarschijnlijk in een rente-omgeving die veel positiever is voor een bank, is het idee om een deel van de aandelen naar de beurs te brengen zeker niet vergeten.”