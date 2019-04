Samen ondernemen Gesponsorde inhoud 6 tips om technologie in jouw voordeel te gebruiken Aangeboden door KBC

18 april 2019

09u00 0 Economie Als ondernemer wil je graag groeien en dat doe je door op tijd te vernieuwen, efficiënt te werken en je klant meerwaarde te bieden. Talloze technologische innovaties helpen hierbij, maar als starter of kleine ondernemer denk je misschien dat die enkel voor de grote jongens weggelegd zijn. Mis, zegt Prof. Miguel Meuleman van de Vlerick Business School. Hij is ervan overtuigd dat technologische innovatie voor élke onderneming mogelijk is, ook als je een kleiner budget hebt. Hij geeft 6 tips om mee te stappen in het technologieverhaal.

1. Probeer niet alles in je eentje te doen. Als kleine ondernemer ben je vaak geneigd om de kosten te drukken door alles zelf te doen. Een simpele website in elkaar boksen, bijvoorbeeld, of facturen maken in Excel. Maar dat kan ook voor tijdverlies zorgen en een minder goede service voor je klant. Terwijl je ook zou kunnen investeren in een boekhoudprogramma, of met een freelancer samenwerken voor je website of sociale media. Bepaal wat je eigen sterktes zijn en overweeg om de zaken waar je minder goed in bent uit handen te geven.

2. Laat je netwerk werken. Je hoeft je niet zelf te verdiepen in die technologische snufjes. Er zijn genoeg ondernemers bezig met technologie. Het komt erop aan om van jouw eilandje af te komen en naar hen op zoek te gaan. Praat met andere ondernemers, vraag of zij iemand kennen. Je zal ervan versteld staan hoe effectief een goed netwerk kan zijn.

3. Laat je inspireren door start-ups. In de krant, vakmagazines of online vind je ongetwijfeld artikels over innovatieve start-ups. Leer uit hun verhaal. Waarom ga je niet eens met hen praten? Wie weet kan je elkaar inspireren of komt er een interessante samenwerking uit voort.

4. Laat je inspireren door je klanten. Je klanten zijn een belangrijke bron van informatie over je eigen business. Luister goed en ze zullen je zelf vertellen wat ze willen. Heb je nog geen mobiel betaalsysteem in je kapperszaak? Een suggestie van een klant kan je aan het denken zetten over de mogelijkheden voor vernieuwing.

5. Durf hulp te vragen. Wie wat verder wil gaan in zijn technologische innovaties, kan hindernissen tegenkomen. Freelancers of andere ondernemers kunnen je al een heel eind op weg helpen. Maar denk ook eens aan onderzoeksinstellingen, zoals universiteiten. Zij kunnen het innovatietraject samen met jou doorlopen. Een kleinschalige brouwerij die wil experimenteren of gespecialiseerde metingen wil uitvoeren, maar geen uitgebreid labo heeft, kan bijvoorbeeld terecht in de laboratoria van deze instellingen.

6. Kom uit je kot. Het komt er zoals bij alles op neer om uit je kot te komen. Starten als ondernemer was al een sprong in het onzekere, maar daar blijft het niet bij. Ook als je wil blijven vernieuwen en groeien, moet je uit je comfortzone komen. Kijk om je heen voor inspiratie en ga op zoek naar andere ondernemers om partnerschappen op te zetten.

Samenwerking maakt sterker. Wil jij ook gelijkgestemde ondernemers ontmoeten om samen te innoveren, van elkaar te leren en elkaar te inspireren? Je vindt ze met KBC Vindr, de eerste online matchmaker voor ondernemers. Het algoritme analyseert ondernemersprofielen en matcht je zo met gelijkgestemden die je anders niet zou ontmoeten. Om deel te nemen hoef je geen KBC-klant te zijn.

Ben jij een ondernemer? Registreer je dan nu op kbcvindr.be.