57 banen op de tocht bij Fnac België mvdb

26 februari 2019

17u22

Winkelketen Fnac wil 57 arbeidsplaatsen schrappen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad. Fnac lanceert een "herstelplan" voor zijn elf Belgische winkels, maar plant geen sluitingen.

Bij Fnac werken in België 456 mensen. Met de herstructurering wil de keten “het hoofd bieden aan de moeilijke economische context waarmee de distributiesector geconfronteerd wordt”, luidt het in een persbericht. Er is sprake van een versterking van de “omnichannel strategie”.

Van sluitingen is volgens de directie geen sprake, maar CNE-vakbondsvrouw Anne-Marie Dierckx zegt dat Fnac wel van plan is om zijn winkels in Brussel (City 2) en Brugge kleiner te maken.