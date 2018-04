53 jobs op de helling bij textielbedrijf in Malle Redactie

20 april 2018

15u57

Bron: Belga 0 Economie Tijdens een bijzondere ondernemingsraad dag heeft de directie van textielbedrijf Initial aangekondigd dat het midden volgend jaar haar magazijn in Malle wil sluiten. Daardoor staan de jobs van 53 werknemers op de helling. Moederbedrijf CWS-boco Group centraliseert zijn logistieke activiteiten in Polen.

Initial heeft in Malle een magazijn voor de interne levering van textiel naar dertien distributievestigingen in de Benelux. Vanmiddag werd op een ondernemingsraad aangekondigd dat de nieuwe hub voor de textielleveringsketen in het Poolse Miedzyrecz ligt, niet ver van de grens met Duitsland.

"Om internationale kwaliteitsnormen in te voeren en het voorraadbeheer te optimaliseren, heeft CWS-boco Group haar materialenlogistiek en textielmagazijn in 2014 gecentraliseerd in Polen", klinkt het bij de groep. "De logistieke processen in Malle zullen daarbij worden geïntegreerd."

"Lokeren niet evident"

Het magazijn zou in de loop van 2019 gefaseerd worden gesloten. Voor de 53 personeelsleden ziet het bedrijf naar eigen zeggen niet meteen andere opties. "We hebben nog een wasserij in Lokeren, maar dat zou voor de werknemers die hier rond het bedrijf wonen niet evident zijn. Daarom dat we deze aankondiging ruim op voorhand doen, om een eerlijke dialoog te kunnen voeren", klinkt het nog.

Het personeel mocht na de aankondiging meteen naar huis. Aanstaande dinsdag zitten vakbonden en werkgever meteen samen voor een eerste gesprek volgens de collectieveontslagprocedure.