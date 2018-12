Binck Challenge Gesponsorde inhoud 5 gouden lessen uit het favoriete beleggingsboek van Sven Kosack Aangeboden door BinckBank

07 december 2018

Dat je geld op een spaarboekje ‘verdampt’ is geen nieuws. Door de hoge inflatie en de lage interesten, verlies je aan koopkracht. Beleggen in aandelen, fondsen of obligaties maakt een hogere opbrengst mogelijk, al staat daar een hoger risico tegenover. Natuurlijk moet je weten wat je doet, en het risico zoveel mogelijk spreiden. Wij vroegen beleggingsexperts naar hun favoriete beleggingsboek, en vooral: welke belangrijke lessen ze daaruit haalden.

Het favoriete beleggingsboek van Sven Kosack

Sven Kosack, secretaris van de Dendermondse beleggingsclub Bull’s Eye Society), tipt

De intelligente belegger van Benjamin Graham. Het succesboek van Graham, mentor van ’s werelds succesvolste belegger Warren Buffett, ging meer dan een miljoen keer over de toonbank.

1. Koop niet zomaar een aandeel, koop een bedrijf

“Benjamin Graham vertrekt van deze gedachte: als aandeelhouder koop je in feite een stukje van een bedrijf. Door je investering bezit je een klein deel van de bijbehorende fabrieken, productie, verkoop en winst. Koop dus alleen maar iets waar je in gelooft, waar een markt voor is en dat op lange termijn een goed rendement kan opleveren.”

2. Trek je niets aan van wat de aandelenmarkten doen

Benjamin Graham is ook de bedenker van Mr. Market, een onvoorspelbaar figuur die symbool staat voor de aandelenmarkt als geheel en waarvan de intelligente belegger zich vooral niets moet aantrekken. “Mr. Market is zoals een vertegenwoordiger. Elke dag komt hij bij je aanbellen en probeert je zijn producten te verkopen. Hij wordt niet kwaad als je hem wegstuurt. Hij komt elke dag opnieuw. En zijn prijzen schommelen sterk. Op welk moment wil je dus zijn producten kopen? Als AB InBev 100 euro kost? Of als het 15 euro kost? Of bij 60 euro? Alle prijzen heeft dit aandeel in de afgelopen 10 jaren al gezien. Je moet je huiswerk doen om te bepalen wat een goede prijs is. Wanneer je een auto koopt, doet je ook je onderzoek voordat je een bod doet.’

3. Mik op de lange termijn

“Wie belegt zoals Graham, belegt per definitie voor de lange termijn, als een goede huisvader. Hij kiest kwaliteitsaandelen en laat zijn portefeuille groeien. Een mogelijk nadeel is dat er vrij veel tijd in kruipt om als individuele belegger je portefeuille volgens deze principes op te volgen.”

4. Geen tijd? Maak het jezelf gemakkelijk

“Als je je tijd niet wil investeren in het opsporen van de beste aandelen tegen de beste prijs, ben je volgens Graham een passieve belegger. Zorg er dan vooral voor dat je je kapitaal niet kwijt speelt en beleg in stevige trackers van beursindexen of dividendaristocraten – bedrijven die al minimum vijfentwintig jaar op rij hun dividend verhogen.”

5. Blijf weg van hypes

Toen Benjamin Graham zijn standaardwerk schreef waren er geen tv’s, laptops, smartphones, laat staan Bitcoins en sociale netwerken. “Maar ook toen waren er hypes en speculanten. Graham maakt een duidelijk onderscheid tussen de speculant en de belegger. Een speculant is iemand voor wie de beurs een casino is. Hij koopt de hype, luistert naar zogezegde insider-tips en staart naar de schermen met beurskoersen totdat hij duizelt. Een belegger daarentegen volgt een bedrijf maandenlang op, leest de jaarverslagen, bepaalt de correcte prijs en wacht af om toe te slaan.”

