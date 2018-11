Binck Challenge Gesponsorde inhoud 5 gouden lessen uit het favoriete beleggingsboek van Danny Van Liedekerke Aangeboden door BinckBank

29 november 2018

Dat je geld op een spaarboekje ‘verdampt’ is geen nieuws. Door de hoge inflatie en de lage interesten, verlies je aan koopkracht. Beleggen in aandelen, fondsen of obligaties maakt een hogere opbrengst mogelijk, al staat daar een hoger risico tegenover. Natuurlijk moet je weten wat je doet, en het risico zoveel mogelijk spreiden. Wij vroegen beleggingsexperts naar hun favoriete beleggingsboek, en vooral: om het in een paar verstaanbare blokjes samen te vatten.

Het favoriete beleggingsboek van Danny Van Liedekerke

Danny Van Liedekerke is voorzitter van beleggingsclub Investopia. Als favoriete boek over beleggen kiest hij Iedereen belegger: de beurs is er wél voor u van Pierre Huylenbroeck (2015, Lannoo).

1. Zelfs startende beleggers kunnen snel rendement halen

“Met 265 miljard euro op spaarrekeningen, een rendement van gemiddeld 0,11% en een inflatie van 2,75% gaat er van alle Belgen samen elk jaar 7 miljard euro koopkracht in rook op. Dat is 19 miljoen euro per dag dat we met zijn allen verarmen. Gelukkig beseffen de mensen meer en meer dat het zelfs voor een startende belegger vrij makkelijk is om zelf een portefeuille met potentieel op te bouwen.”

2. Ga tegen de kudde in

“Je hebt tien schapen, er loopt er één weg. Hoeveel schapen heb je nog over? Nul. Het voor de hand liggende antwoord is uiteraard negen, maar het zoontje van een landbouwer aan wie deze vraag werd gesteld op school weet beter: als er één schaap gaat lopen, volgen ze allemaal. Het is een les om het kuddegedrag op de beurs te begrijpen. Wie op dat moment z’n kalmte bewaart, kan profiteren van de paniek die heerst op de beurzen.”

3. Beleggen is als topvoetbal

“Een goede belegger is als een Messi of een Eden Hazard: ze bewegen minder vaak dan de mindere goden, maar ze weten hoe ze moeten bewegen en wanneer ze een spurtje moeten trekken. Als belegger maak je je huiswerk. Je hebt een vijver van bedrijven die in aanmerking komen voor aankoop, zeker als hun prijzen plots zakken. Dan kan je toeslaan als een Messi. Heel toepasselijk in deze periode van toenemende onrust op de beurzen.”

4. Spreid je beleggingen… maar met mate

“Uiteraard moet je portefeuille voldoende gespreid zijn, maar je moet het overzicht kunnen behouden. Starters kiezen best goed geleide holdings, die zijn automatisch gediversifieerd. Je kan met 1.000 euro al van start gaan als beginnende doe-het-zelf-belegger en met vier à vijf aandelenposities heb je reeds een mooie diversificatie. Beperk je tot maximaal een vijftien à twintig aandelen.”

5. Word niet verliefd

“Je mag niet verliefd worden op een aandeel – wat begrijpelijk is: als je iets heel graag ziet, zie je alleen nog het positieve. In een beleggersclub zoals de onze zitten er dan negen andere kritische beleggers om je met de voeten op de grond te houden. Beleggen is ook niet zomaar wat centen aan iemand toevertrouwen, maar volledig begrijpen hoe een bedrijf werkt, wat zijn kwaliteiten zijn, maar ook zijn gevoeligheden en de risicofactoren.”

