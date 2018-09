5,29 miljard euro: Belg koopt voor recordbedrag online HA

21 september 2018

09u09

Bron: Belga 0 Economie Tijdens de eerste helft van dit jaar deden de Belgen zo'n 44,2 miljoen aankopen online voor een recordbedrag van 5,29 miljard euro. Dat blijkt uit de BeCommerce Market Monitor. "België begint eindelijk de voordelen van e-commerce in te zien", zegt Sofie Geeroms, Managing Director bij BeCommerce.

Met 5,29 miljard euro hebben de Belgen tijdens de eerste zes maanden van dit jaar acht procent meer uitgegeven dan in dezelfde periode het jaar ervoor.

De online markt is in België goed voor 18 procent van de totale bestedingen. Vliegtuigtickets en accommodatie worden het vaakst gekocht, gevolgd door tickets voor attracties en events en pakketreizen.



Daarnaast kocht de Vlaming ook meer dan dubbel zoveel speelgoed online vergeleken met het eerste semester van 2017. In Wallonië en Brussel stegen de aankopen binnen de categorie 'sport en recreatie' dan weer het meest.

De Belg koopt niet enkel vaker online, maar geeft ook steeds meer uit in webwinkels. In het tweede kwartaal van dit jaar was dat gemiddeld 364 euro, een stijging van vijf procent.

Betalen gebeurt in ongeveer de helft van de aankopen met Bancontact online. Op de tweede plaats staat de kredietkaart, al boet die lichtjes in aan populariteit. Terwijl ze in het tweede kwartaal van 2017 nog in 49 procent van de aankopen werd gebruikt, was dat in dezelfde periode dit jaar slechts in 45 procent van de gevallen. PayPal weet daarentegen zijn de derde positie te versterken met 27 procent van de online kopers.