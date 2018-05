450 miljoen om groeibedrijven in België te houden KVE

29 mei 2018

09u09

Bron: Belga 3 Economie Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) nodigt privé­investeerders uit om een nieuw durffonds van 450 miljoen euro mee te beheren. Het zogenaamde dakfonds moet jonge ­groeibedrijven in België houden. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis.



Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft de lancering van een grootschalig durfkapitaalfonds op gang getrokken. Uit documenten die De Standaard kon inkijken, blijkt dat de overheid voor haar nieuwe investeringsfonds mikt op een omvang van minimaal 300 miljoen euro en maximaal 450 miljoen. Dat geld zou zowel van de overheid als van de privésector komen.



Het fonds is bedoeld om jonge beloftevolle bedrijven te helpen doorgroeien. Deze zogenaamde scale-ups, zoals het Gentse technologiebedrijf Showpad, moeten al snel naar de VS trekken om expansiegeld te vinden, en ontwikkelen zich daardoor in de praktijk in dat land. Van Overtveldt wil dat die groeiers in eigen land gevestigd blijven, van hieruit aangestuurd worden én zich internationaal ontwikkelen. Een ander voorbeeld van zo'n scale-up waar frequent mee gedweept wordt, is de maker van organisatiesoftware Teamleader, ook uit Gent.

Het nieuwe fonds is het belangrijkste overheidsinitiatief in de durfkapitaalmarkt sinds de lancering in Vlaanderen van fondsen als de Participatiemaatschappij voor Vlaanderen (PMV) en Gimv. Het zal niet rechtstreeks investeren in groeibedrijven, maar geld stoppen in fondsen die op hun beurt bedrijven zoeken. Dat wordt een dakfonds genoemd. Het krijgt de naam Belgian Growth Fund (BGF).